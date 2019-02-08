Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi okul çevresi denetiminde yakalandı

Kocaeli genelinde polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde öğrencilerin korunmasına yönelik yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi başkanlığı koordinesinde 018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde okullar ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yapılan “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetim” uygulaması Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 141 ekip, 655 polisin katılımı ile il genelinde yapılan denetimler 07.00-18-00 saatleri arasında 3, 11.00- 21-00 saatleri arasında da 2 aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Uygulamalarda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 166 okulun çevresi ve yakınında bulunan kafe, park, restoran, kıraathane gibi alanlar kontrol edilirken, öğrenci servislerinde de çeşitli denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler tarafından bin 562 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Okul servislerinin kontrolüne yönelik ise ekipler tarafından 248 araçta çeşitli denetimler yapıldı. Çeşitli incelemeler yapılan 14 okul servisine toplam 8 bin 889 TL Para cezası kesilirken, 3 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, iş yerlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.