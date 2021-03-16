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Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı

16.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Zonguldak genelinde 1-15 Mart tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanması” çalışmalarında; asayiş suçlarından 65, narkotik suçlarından 2, kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde “Aranan Şahısların Yakalanması” için uygulama yapıldı.Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası 27 şahıs, 5-10 yıl arası 5 şahıs, 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak genelinde 1-15 Mart tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanması” çalışmalarında; asayiş suçlarından 65, narkotik suçlarından 2, kaçakçılık suçlarından 2 şahıs olmak üzere toplam 69 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde “Aranan Şahısların Yakalanması” için uygulama yapıldı.
Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası 27 şahıs, 5-10 yıl arası 5 şahıs, 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 yıl üzeri hapis cezasıyla arananlar; N.Ç. ’Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yokun Kılma’ suçlarından 19 yıl 9 ay 15 gün, İ.B. ’Yaralama’ suçundan 8 yıl 7 ay 20 gün, O.A. ’Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan 7 yıl 12 ay 20 gün V.Ö. ’Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 8 ay, C.K. ’Yaralama’ suçundan 6 yıl 46 ay 98 gün, C.Y. ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’ suçlarından 5 yıl 5 ay ceza alarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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