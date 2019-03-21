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Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi Tekirdağ’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs Tekirdağ’da yakalandı.Tekirdağ genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleme amacıyla aranan şahısların, araçların yakalanması için eş zamanlı Türkiye Huzur Güven Uygulaması 2019-2 adı altında denetim gerçekleştirildi.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 77 ekip ve 387 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bin 845 şahsın GBT kontrolü yapılarak, 37 umuma açık yer olmak üzere toplam 110 iş yeri kontrol edilip, 317 araç trafik yönünden denetlendi.Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi Tekirdağ’da yakalandı

Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs Tekirdağ’da yakalandı.
Tekirdağ genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleme amacıyla aranan şahısların, araçların yakalanması için eş zamanlı Türkiye Huzur Güven Uygulaması 2019-2 adı altında denetim gerçekleştirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, 77 ekip ve 387 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bin 845 şahsın GBT kontrolü yapılarak, 37 umuma açık yer olmak üzere toplam 110 iş yeri kontrol edilip, 317 araç trafik yönünden denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Denetlenen 317 araçtan, trafik yönünden kusurlu görülen 11 araca toplam 4 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi Tekirdağ’da yakalandı

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