Çeşitli ülkelerden ormancılar Sakarya'da buluştu

"Bu yıl orman yangınları çok konuşulsa da istatistiklere bakıldığında, yanan alan sayısı ve miktarının geçmiş yıllar ile aynı oranda olduğunu görüyoruz. Son 10 yılda yalnızca 2016 yılında bir artış oldu. Orman yangınları ile mücadele alanında yararlanabileceğimiz teknolojik donanımlı uçak ve helikopterin alımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir talimatı bulunuyor. Her yıl yangın veya başka sebeplerden kaybettiğimiz ağaçlık alanları yenilemek bizim için kutsal bir görevdir. Ormanlık alanları genişleyen ender ülkelerden biriyiz. Ülkemizde şu an yüzde 28,60 olan ağaçlık alanı 2023 hedefimiz yüzde 30'a ulaştırmak için büyük bir çalışma içindeyiz."

Silvikültür alanında çalışmalar yaparken aynı zamanda ormanları yangın ve doğal afetlerden korumakla da görevli olduklarını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

Ormanları tıraşlayıp, gençleştirme çalışmaları yapıldığında kamuoyunda bazı yanlış algılara maruz kaldıklarını, aslında bu çalışmanın bir silvikültür, yani gençleştirme faaliyeti olduğunu herkesin bilmesini istediklerini vurgulayan Çelik, ormanları içten içe çürümeye başlamadan genç ağaçlarla donatmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise en büyük zenginlik olan ormanlara önemli katkıları olacak bir gençleştirme faaliyetinin uluslararası bir şölen havasında yapılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Sakarya'mızın yüzde 43'ünün ormanlık alandan oluştuğunu övünerek söylüyoruz." diyen Nayir, "Böyle bir zenginliğe sahip olmak bizler için bir gurur kaynağıdır. Eğer ortada bir zenginlik varsa, bu elde edilen bir başarıyla, bir gayretle oluştuğundan mutlaka muhafazası gerekir, geliştirilmesi gerekir. Bu zenginliği böylesi önemli bir orana kadar getiren ve geleceğe de yansıtacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Sakarya'nın Uluslararası Gençlik Şöleni'nin ilk merkezi olduğu için mutlu olduklarını söyledi.