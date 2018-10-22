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'Cesi'yi demir sopayla döven sanığa 3 bin 600 TL para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesindeki koltuk döşemecisinin beslediği 'Cesi' adlı köpeği demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Ö.'ye (59, 'mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada 3 bin 600 TL para cezası verildi.

'Cesi'yi demir sopayla döven sanığa 3 bin 600 TL para cezası

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesindeki koltuk döşemecisinin beslediği 'Cesi' adlı köpeği demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Ö.'ye (59, 'mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada 3 bin 600 TL para cezası verildi.
Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde koltuk döşemeciliği yapan Adnan Özal'ın oğlu Yasin Özal'a ait 'Cesi' adlı köpek, 2017 yılı Kasım ayında demir çubukla dakikalarca dövüldü. İşyeri çalışanı Volkan Alaşan, sabah işe geldiğinde köpeği kanlar içinde buldu. Alaşan, köpeği hemen bir veterinere götürdü. Başına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin dövülmesinin, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö.'yü gözaltına aldı. Efe Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'mala zarar vermek' suçundan dava açıldı.
Davanın karar duruşması geçen 18 Ekim'de görüldü. Duruşmaya, davalı Efe Ö., davacı Yasin Özal ve tarafların avukatları katıldı. Karar duruşmasında köpeğin sahibi Yasin Özal da dinlendi. Özal ifadesinde, dövülen köpeğinin tedavi gideri olarak 380 TL ödediğini belirtip, daha önce tanımadığı sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Efe Ö. ise suçmaları ve köpeğin sahibi Özal'ın zararını karşılamayı kabul etmediğini söyledi.
Tarafların dinlenmesinin ardından kararını veren hakim, Efe Ö.'nün üzerine atılı mala zarar verme suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. Savunmasız halde bulunan köpeğin, kimsenin görmeyeceği şekilde, gece vakti dövülmesini, köpekte meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığını dikkate alarak, 180 gün karşılığı 3 bin 600 TL adli para cezası verdi.
'ADALET YERİNİ BULDU'
Karar duruşmasının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Yasin Özal'ın avukatı Cemil Kaşlı, "Sanık için tüm aşamalarda yargılamaya yardımcı olmaması ve sürekli suçlamaları inkar etmesi nedeniyle hiçbir şekilde indirim ve ertelemeye gidilmemiştir. Bu şekilde adli para cezası almıştır. Köpeğe karşı yapılan bu haksız eylem nedeniyle sanığın ceza almasından dolayı memnunuz. Hukuk ve adalet yerini buldu" diye konuştu.

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'Cesi'yi demir sopayla döven sanığa 3 bin 600 TL para cezası'Cesi'yi demir sopayla döven sanığa 3 bin 600 TL para cezası

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