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Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 lastik botla yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 170 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabah, Çeşme açıklarından Sakız Adası'na, 4 lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine durdurulan botlardaki Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu toplam 170 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 170 kaçak göçmen yakalandı

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