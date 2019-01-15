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Çeşme açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Sakız Adası'na gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollardan Sakız Adası'na gitmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz pazar akşamı saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan bottaki 10'u Somali, 7'si Suriye ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak göçmen yakalandı. 6'sı erkek, 10'u kadın ve 5'i çocuk toplam 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Çeşme açıklarında 21 kaçak göçmen yakalandı

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