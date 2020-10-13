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Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 08:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Ekim günü, saat 23.15’te, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Ekim günü, saat 23.15’te, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

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