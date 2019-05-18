Çeşme açıklarında 27 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 27 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 26'sı Irak ve 1'i Filistin uyruklu toplam 27 kaçak yakalandı. 8'i erkek, 8'i kadın ve 11'i çocuk toplam 27 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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