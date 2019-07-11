Çeşme açıklarında 33 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Geçen salı günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botundaki görevliler, saat 06.00 sıralarında, Çeşme açıklarında hareket halindeki bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 15'i Kongo, 6'sı Filistin, 5'i Mısır, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 12'si kadın ve 8'i çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Ayrıca kaçak geçişle ilgili organizatör olduğu belirlenen 2 Türk, polis ekiplerince karada yakalandı. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyete götürülen 2 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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