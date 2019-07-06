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Çeşme açıklarında 43 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çeşme açıklarında 43 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün (cuma) saat 02.30 sıralarında, Çeşme Uçburun önlerinde lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dış geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 24'ü Suriye, 13'ü Yemen ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 7'si kadın ve 22'si çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme açıklarında 43 kaçak yakalandı

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