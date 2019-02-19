HABER

Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında, Çeşme'nin Azmak Koyu açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçağın yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, botu tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 14'ü Suriye, 12'si Kongo, 9'u Filistin, 5'i Yemen, 4'ü İran, 2'si Güney Afrika ve 1'i Angola uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 28'si erkek, 8'i kadın ve 11'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Çeşme açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

12 yıllık sır cinayet çözüldü

12 yıllık sır cinayet çözüldü

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.