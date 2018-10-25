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Çeşme açıklarında 48'i çocuk 97 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 2 operasyonda, lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı toplam 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 48'i çocuk 97 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 2 operasyonda, lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı toplam 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik Çeşme'de yapılan ilk operasyon, dün saat 00.03'te, Mersin Körfezi'nde gerçekleştirildi. Bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, lastik botu durdurdu. Lastik botta 31'i Suriye ve 18'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 10'u kadın ve 29'u çocuk olan 49 kaçak göçmen, kıyıya getirildi.
İkinci operasyonda ise devriye görevindeki Sahil Güvenlik botu, saat 04.30'da, Çeşme kıyılarından denize açılan bir grup kaçağı belirleyince içinde bulundukları lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 44'ü Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak olmak üzere uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 12'si kadın ve 19'u çocuk 48 kaçak göçmen kıyıya getirildi.
Tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme açıklarında 48'i çocuk 97 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 48'i çocuk 97 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 48'i çocuk 97 kaçak göçmen yakalandı

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