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Çeşme açıklarında 58 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan fiber tekne ve lastik botta, aralarında kadın ile çocukların bulunduğu 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan fiber tekne ve lastik botta, aralarında kadın ile çocukların bulunduğu 58 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında, Gerence Körfezi'nde bir fiber tekne tespit etti. Durdurulan teknede 19'u Somali, 18'i Afganistan, 6'sı Filistin, 5'i Suriye uyruklu toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 19'u kadın, 9'u çocuk olan kaçaklar, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri aynı gün saat 23.40'da gelen ihbar ile Delikli Koy açıklarında, bir grup kaçağın lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 8'i erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Suriyeliler de Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Yakalanan 58 göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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