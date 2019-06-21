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Çeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik botta 78 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik botta 78 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı dün saat 04.30 sıralarında, Çeşme'nin Alibostan Koyu'nda lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Kongo, 11'i Suriye, 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 7'si Afganistan ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 14'ü kadın ve 24'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün Çeşme Karaada önlerinde lastik botla bir grup kaçak göçmenin kaçak geçiş yaptığı ihbarı alındı. Sahil Güvenlik botu tarafından saat 06.00 sıralarında durdurulan lastik botta 21'i Somali, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Gana, 1'i Etiyopya ve 1'i Burundi uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 11'i kadın ve 7'si çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 78 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı

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