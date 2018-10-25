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Çeşme açıklarında 97 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

Çeşme açıklarında 97 kaçak göçmen yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 2 ayrı operasyonda, lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı toplam 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 97 kaçak göçmen yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesindeki 2 ayrı operasyonda, lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı toplam 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik Çeşme'de yapılan ilk operasyon, dün (çarşamba) saat 00.03'te, Mersin Körfezi'nde gerçekleştirildi. Bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Lastik botu tespit eden ekipler, durdurdu. Lastik botta 31'i Suriye ve 18'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 10'u kadın ve 29'u çocuk olan 49 kaçak göçmen, kıyıya getirildi. İkinci operasyonda ise devriye görevindeki Sahil Güvenlik botu, saat 04.30'da, Çeşme kıyılarından denize açılan bir grup kaçağı belirleyince içinde bulundukları lastik botu durdurdu. Lastik bottaki, 44'ü Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak olmak üzere uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 12'si kadın ve 19'u çocuk 48 kaçak göçmen kıyıya getirildi. Tüm kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Mersin körfezinde yakalanan kaçakların Sahil Güvenlik botuna alınması Haber Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA)

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