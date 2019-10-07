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Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

İzmir'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan göçmenlerin botu battı, can pazarı yaşandı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Denize düşen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 11 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından zaman karşı yarışta kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine gitti. Botları batan ve denize düşen Suriye ile Afganistan uyruklu 4'ü çocuk toplam 11 göçmen için sahil güvenlik, zamana karşı yarışta kurtarma çalışması başlattı. Can pazarının yaşandığı olayda göçmenler teker teker kurtarıldı. Suriye uyruklu 4 çocuk göçmen, kurtarılmanın ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçmen çocuklar, hastanede müdahale edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Çocukların önemli bir sağlık sorunu olmadığı öğrenilirken diğer mültecilerin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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11 yaşındaki Suriyeli Muhammet, teknelerinin su aldığını ve battığını anlattı. Botlarının batması üzerine denize düştüklerini belirten Muhammet, bir miktar su yuttuğunu da söyledi.

Kaynak: İHA

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izmir Çeşme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BETER OLUN ADİ...İLKEL PİSLİKLER......YETERİNCE İLKELİMİZ ZATEN VAR.....
Bir kaç tane pislik eksilmiş oldu güzel haber böyle haberlerin devamını bekleriz
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