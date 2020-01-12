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  4. Çeşme açıklarında sığınmacı teknesi battı: 11 ölü

Çeşme açıklarında sığınmacı teknesi battı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucunda 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu sekizi çocuk 11 sığınmacı hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde fiber teknenin Yunanistan'ın Sakız adasına geçmek için dün gece denize açıldığı ve Yalı Mahallesi açıklarında battığı belirtildi. Teknede bulunan dört kişinin yüzerek karaya çıktığı dördünün ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı kaydediliyor. Teknedeki sığınmacıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verdiği rakamlara göre 2019 yılında Akdeniz'de en az bin 283 sığınmacı Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybetti. Son beş yılda Akdeniz'de boğulan sığınmacıların sayısı ise 19 bini geçiyor. Dün de Adriyatik ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi'nde yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir tekne batmıştı. Yunanistan'ın Paksu adasından İtalya'ya doğru açılan teknede bulunan sığınmacılardan ilk belirlemelere göre 12'si hayatını kaybetmişti.

DW,dpa,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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