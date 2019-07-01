Çeşme-Atina Arası İlk Feribot Seferi Başladı

İpek, “Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez iki anakara birbirine bağlanıyor. Bu hat her iki ülkenin diplomatik, ticari ve sosyal ilişkilerine önemli bir katkı sağlayacak. Şu ana kadar çoğu din turizmi amaçlı 1500 Yunan vatandaşı rezervasyon yaptırdı. İsteyen vatandaşlarımız da otomobilleriyle, motosiklet ya da bisikletleriyle yedi saatte Atina’ya ulaşabilecek. 25 bin grostonluk gemimiz 365 yolcu kapasiteli. Ayrıca 88 TIR veya 500 otomobil taşıma kapasitesine sahip. Bu da ihracatçı firmalarımız açısından önemli bir kolaylık. Normalde üç günde İtalya’ya ya da Avrupa’nın başka yerlerine gidebilen TIR’lar için bu süre 1,5 güne düşecek. 1400 kilometrelik yolu tepmemiş olacaklar” diye konuştu. İpek, bu hatla birlikte İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına ek olarak Çeşme sınır kapısının da devreye girdiğini belirtti. Dolayısıyla feribot seferleriyle birlikte hem diğer sınır kapılarındaki hem de Türkiye karayollarındaki yoğunluğun azalması bekleniyor.

Gerçekleşmesi için uzun zamandır Türk ve Yunan yetkililer arasında görüşmeleri sürdürülen feribot seferleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın girişimleriyle hızlandırılmıştı. Feribotun işletmesini İzmir merkezli Ege Denizyolları firması üstleniyor. VOA Türkçe’ye konuşan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İpek, Çeşme-Atina hattını iki ülkenin de uzun yıllardır hasretle beklediğini söyledi.

“Bu hat yolumuzu kısaltacak”

Yeni hattın faaliyete geçmesi özellikle Avrupa’ya sıkça giden yolcuları da sevindirdi. Yolcular arasında bulunan ve VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Mesut Sipahi, “54 seneden beri Hamburg’da yaşıyorum. Çeşme’de evim var. Her sene İzmir’e bir iki sefer gelip gidiyorum. Şimdi gelirken aracımla geldim. Patra’dan Pire’ye geçtik. Sonra Sakız adasına gittik ve oradan da Çeşme’ye geldik. Bu hat yolumuzu kısaltacak. İzmir’den direkt Atina’ya geçebileceğiz. Dolayısıyla böyle bir feribot seferinin başlaması gerçekten çok sevindirici” dedi.

Seferler şimdilik iki günde bir gerçekleşecek. Ancak hedef her gün karşılıklı iki sefer yapılması. 192 metre uzunluğundaki feribotta restoran, bar, solaryum, çocuk oyun salonları gibi imkanlar da bulunuyor. Bilet fiyatları 55 Euro’dan başlıyor.

