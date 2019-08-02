Zonguldak’ta sabah saatlerinde yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi İpçiler Sokak’ta bulunan çeşmenin başında 67 yaşındaki E.E.’ye ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 67 yaşındaki E.E’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları E.E’nin uzun zamandır epilepsi hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Devrek Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

