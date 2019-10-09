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Çeşme başında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Yozgat’ta yaşlı bir kişi çeşme başında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Aşağı Çatak Mahallesi Alkan Güneş Caddesi’nde bulunan Çerkez Çeşmesinin başında 63 yaşındaki Mustafa Duygu’ya ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu.

Çeşme başında ölü bulundu

Yozgat’ta yaşlı bir kişi çeşme başında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Çatak Mahallesi Alkan Güneş Caddesi’nde bulunan Çerkez Çeşmesinin başında 63 yaşındaki Mustafa Duygu’ya ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Mahalledeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 63 yaşındaki Mustafa Duygu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Duygu’nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Mustafa Duygu’nun ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Çeşme başında ölü bulundu

Çeşme başında ölü bulundu

Çeşme başında ölü bulundu

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