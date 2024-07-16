Çeşme Belediyesi yangın için vatandaşlardan yardım istedi! Akıllara 2 ay önceki festival geldi: 3 gün için 15 milyon lira harcanmıştı

İzmir dün acı bir sınav verdi. Çeşme'deki yangından önce korkutan görüntüler ardından da 3 ölüm haberi geldi. İlerleyen saatlerde yangın güçlükle söndürülebildi.

BELEDİYE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Çeşme'deki yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılarak söndürülmesi zor bir hal aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın için Çeşme Belediyesi vatandaşlaradan su tankeri istedi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Değerli Çeşme halkı, Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız. Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

3 GÜN İÇİN 15 MİLYON LİRALIK HARCAMA

Yangın nedeniyle vatandaşlardan su tankeri isteyen Çeşme Belediyesi’nin 2 ay önce 15 milyon liraya Ot Festivali düzenlediği öğrenildi. Belediye Başkanı Lal Denizli, o dönem üç günlük Alaçatı Ot Festivali için 15 milyon harcamıştı. İhale, deprem ve salgınlarda yapılan 21b'ye göre pazarlık usulü oldu, İki firma davet edildiği ve 18 Nisan-21 Nisan'da yapılan festival organizasyonunu 14 milyon 975 bin lira ile Startan Ajans kazandı. Festivalde Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahne aldı. Aynı firmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de 33 milyonluk ihale aldığı öğrenilmişti.

2 ay arayla yaşanan festivaldeki ihale ve yangında vatandaşlardan yardım istenmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.