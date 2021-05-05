MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çeşme’de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk'tan cesur pozlar

Çeşme’de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk'tan cesur pozlar

05.05.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Çeşme'de mekanda güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği görüntülerden sonra gündeme bomba gibi düşen Daria Kyryliuk, Meksika’da tatilde. Ünlü model cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

1/

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla birlikte İzmir Çeşme’de bir eğlence mekanının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği görüntülerle gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç model şu sıralar Meksika tatilinden paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündeme geldi.

DARİA KYRYLİUK, MEKSİKA'DA

Uzun bir süre Meksika’da kalacağı öğrenilen model, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozlarıyla kusursuz fiziğini gözler önüne seren modelin Türkiye’den de çok sayıda takipçisi bulunuyor. Kyryliuk, bazı Türk takipçilerine ise cevap vererek, sohbet ediyor. Kyryliuk, Çeşme’de dayak yediğini iddia ettiği gecede yanındaki sevgilisi Baran Güneş'ten daha sonraki aylarda ayrılmıştı.

9

Modelin, şiddet gördüğünü söylediği mekanın görevlileri ise, Güneş ve Kyryliuk'ın birbiriyle kavga ettiğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Survivor'dan elenen belli oldu! Yeni dönem başlıyorSurvivor'dan elenen belli oldu! Yeni dönem başlıyor
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.