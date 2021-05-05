Çeşme’de darp edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk'tan cesur pozlar

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, geçtiğimiz yıl arkadaşlarıyla birlikte İzmir Çeşme’de bir eğlence mekanının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği görüntülerle gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç model şu sıralar Meksika tatilinden paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündeme geldi.

DARİA KYRYLİUK, MEKSİKA'DA

Uzun bir süre Meksika’da kalacağı öğrenilen model, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozlarıyla kusursuz fiziğini gözler önüne seren modelin Türkiye’den de çok sayıda takipçisi bulunuyor. Kyryliuk, bazı Türk takipçilerine ise cevap vererek, sohbet ediyor. Kyryliuk, Çeşme’de dayak yediğini iddia ettiği gecede yanındaki sevgilisi Baran Güneş'ten daha sonraki aylarda ayrılmıştı.

Modelin, şiddet gördüğünü söylediği mekanın görevlileri ise, Güneş ve Kyryliuk'ın birbiriyle kavga ettiğini söylemişti.

