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Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

26.07.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Olayda müşteri Baran Parlak (23) hayatını kaybederken, kulüpte çalışan A.B. (24) ise hafif yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

İddiaya göre, gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler taşkınlık çıkardı ve daha sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile mekanın önüne gelen şüpheliler, mekana rastgele tabancayla 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Mekana müşteri olarak gelen Baran Parlak'ın, içeri kaçtığı sırada sağ arka kaburga kısmına mermi isabet ederken, mutfak çalışanı A.B.'nin de seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu başında şişlik oluştu. Parlak'ı kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Parlak ve A.B. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Parlak hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren A.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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