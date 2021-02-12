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Çeşme'de hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

12.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Çeşme'de hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi.

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Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı.

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Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı. Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü.

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Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Sitenin aldığı hasar havadan görüntülenirken, Alaçatı Port'taki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

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ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI: CEHENNEMİ YAŞADIK

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Turizm cenneti Çeşme, kısa bir süreliğine adeta cehennemi yaşadı. Akşam saatlerinde meydana gelen hortum felaketi sebebiyle ilçemizde büyük maddi hasar meydana geldi. Vinç devrilmesi sebebiyle 16 işçinin yaralandığını öğrendik. Alaçatı Port mevkiinde evlerde, araçlarda ve teknelerde hasar oluştu. İlçedeki bazı seralar zarar görürken, hayvanların tutulduğu damların çökmesi sebebiyle çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm ilçemize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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İHA

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