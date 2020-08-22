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Çeşme’de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 19:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme’de yangın: Yerleşim yerlerine çok yakın

Çeşme şehir merkezindeki Karadağ’da, fıstık çamı ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yangın bir anda büyüdü.

Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görülürken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.
Ekipler, 2 helikopter ve 3 arazözle havadan ve karadan müdahale ettiği öğrenildi.

cesme

Öte yandan, Çeşme Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, büyük paniğe yol açtı.

Yangının, evlere ve çamlık alanda bulunan Anadolu Lisesi’ne sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

(İHA)

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