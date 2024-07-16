Çeşme'deki yangında hayatlarını kaybetmişlerdi! Son görüntüleri ortaya çıktı... Ölmeden önce kaydetmiş: "Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz"

3 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'deki orman yangını, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı. Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Mine Elmas

Hilmi Coşkunöz'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE KAYDETMİŞ! SON GÖRÜNTÜ...

Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın korku dolu halde yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı.

Görüntülerde Elmas'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor.

Ayrıca Elmas'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

EŞİ SİMAY YANGINDA BACAKLARINDAN YARALANDI

Öte yandan, aileler İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenaze işlemlerinin tamamlanması için bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği aktarılırken, 3 cenazenin de Buca Adatepe Cami'nde ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Simay Coşkunöz ve hayatını kaybeden eşi Hilmi Coşkunöz

Ayrıca, yangında eşini kaybeden ve adli tıp kurumu önünde bekleyen Simay Coşkunöz'ün de bacaklarında yanıklar olduğu görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır