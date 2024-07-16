HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çeşme'deki yangında hayatlarını kaybetmişlerdi! Son görüntüleri ortaya çıktı... Ölmeden önce kaydetmiş: "Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz"

Çeşme'deki yangında hayatlarını kaybetmişlerdi! Son görüntüleri ortaya çıktı... Ölmeden önce kaydetmiş: "Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz"

16.07.2024 11:56
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Malatya'da yaban keçileri görüntülendi

Malatya'da yaban keçileri görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a, oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a, oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

İçerik devam ediyor
16.07.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatlarını kaybetmişti. Mine Elmas'ın yangın esnasında çekmiş olduğu kamera görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde Elmas'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor.

3 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'deki orman yangını, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.

AW247808_01

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı. Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

AW247808_04

Mine Elmas

Hilmi Coşkunöz'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE KAYDETMİŞ! SON GÖRÜNTÜ...

Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın korku dolu halde yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı.

Görüntülerde Elmas'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor.

Ayrıca Elmas'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

Çeşme'deki orman yangınında acı detaylar Çeşme'deki orman yangınında acı detaylar

EŞİ SİMAY YANGINDA BACAKLARINDAN YARALANDI

Öte yandan, aileler İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenaze işlemlerinin tamamlanması için bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği aktarılırken, 3 cenazenin de Buca Adatepe Cami'nde ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

şljk

Simay Coşkunöz ve hayatını kaybeden eşi Hilmi Coşkunöz

Ayrıca, yangında eşini kaybeden ve adli tıp kurumu önünde bekleyen Simay Coşkunöz'ün de bacaklarında yanıklar olduğu görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

_81366 (1)

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Sivrisinek ısırığına sakın bu hatayı yapmayın!Sivrisinek ısırığına sakın bu hatayı yapmayın!
Anahtar Kelimeler:
orman yangını çeşme
En Çok Okunan Haberler
IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

Acı haberin gelişini böyle beklediler

Acı haberin gelişini böyle beklediler

"Canavarı yakaladım" dedi, torbanın içini görenler afalladı

"Canavarı yakaladım" dedi, torbanın içini görenler afalladı

Akar: 3. Dünya Savaşı'nın ilk aşaması başladı

Akar: 3. Dünya Savaşı'nın ilk aşaması başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.