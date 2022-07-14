Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Gözaltına alınan işçiler itiraf etti

İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçelerindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sabah saatlerinde Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Alevlerin kontrol alındığı bölgede çalışmalar sürerken, yangınla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin, civardaki bir çiftlikte çalıştığı öğrenilirken yangının ise kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenildi.

İFADELERİNDE AÇIKLADILAR

Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, yakındaki bir çiftlikte çalışan işçi olduklarını, yangının kaynaktan çıkan kıvılcımdan çıktığını söyledikleri öğrenildi. (DHA)



