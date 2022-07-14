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  4. Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Gözaltına alınan işçiler itiraf etti

Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Gözaltına alınan işçiler itiraf etti

14.07.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege'deki orman yangınları ciğerlerimizi yakmaya devam ederken İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Sevindiren haber sonrası soğutma çalışmaları devam ederken yangına ilişkin gözaltına alınan 7 işçinin ifadeleri ortaya çıktı. Bölgedeki bir çiftlikte çalıştığı öğrenilen şahısların ifadeleri yangının çıkış nedenini de ortaya çıkardı.

Çeşme'deki yangının çıkış nedeni belli oldu! Gözaltına alınan işçiler itiraf etti

İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Datça ilçelerindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sabah saatlerinde Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Alevlerin kontrol alındığı bölgede çalışmalar sürerken, yangınla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin, civardaki bir çiftlikte çalıştığı öğrenilirken yangının ise kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Datça ve Çeşme'deki yangında son durum! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındıSON DAKİKA | Datça ve Çeşme'deki yangında son durum! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

İFADELERİNDE AÇIKLADILAR

Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, yakındaki bir çiftlikte çalışan işçi olduklarını, yangının kaynaktan çıkan kıvılcımdan çıktığını söyledikleri öğrenildi. (DHA)

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