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Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na gitmeye çalışan toplam 143 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na gitmeye çalışan toplam 143 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Hemen bölgeye hareket eden ekipler, lastik botta Suriye uyruklu 10'u erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk 12 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün 04.30 sıralarında da Çeşme ilçesi Gerence Körfezi açıklarında fiber tekneyle bir grup kaçak göçmenin Yunan Adaları'na geçmeye çalıştığını ihbar aldı.
Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber teknede 15'i Kuveyt, 13'ü Filistin, 8'i Suriye, 2'si Kongo, 1'i Mali uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.
14'ü erkek, 8'i kadın ve 17'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.
SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI HAVADAN TESPİT ETTİ
Aynı gün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı ise saat 06.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bottaki bir grubun kaçak geçiş yaptığını belirledi.
Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 35'i Suriye, 11'i Filistin uyruklu toplam 46 kaçak göçmen ele geçirildi. 31'i erkek, 5'i kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvelik botuna alındı.
Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında da kaçak geçiş yapıldığını tespit eden Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 22.30 sıralarında durdurdukları botta 36'sı Suriye, 4'ü Senegal, 3'ü Filistin, 1'i Gana, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Kamerun uyruklu 46 kaçak göçmeni yakaladı. 24'ü erkek, 11'i kadın ve 11'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Aynı günde yakalanan toplam 143 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandıÇeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandıÇeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandıÇeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandı

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