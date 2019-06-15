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Çeşme KOM’den kaçak göçmenlere iki ayrı operasyon: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyon ile kamyonette 29 göçmen ile 3 insan kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Çeşme KOM’den kaçak göçmenlere iki ayrı operasyon: 2 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyon ile kamyonette 29 göçmen ile 3 insan kaçakçısı şüphelisini yakaladı. İnsan kaçakçısı şüphelilerinden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, yarımadada göçmen kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele yürüten KOM Çeşme Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir kamyon içerisinde 7’si Suriye, 3’ü Kongo, 2’si Eritre, 3’ü Togo ve 5’i Orta Afrika Cumhuriyeti olmak üzere toplam 20 göçmen yakaladı.
Ekipler, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiklerinden şüphelenilen A.Ç. ve S.B.’yi gözaltına aldı. Kamyonda yapılan aramada da 1 adet can yeleği, 2 şişirme pompası ve 8 adet de şambrel ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken, Çeşme Adliyesi’ne sevk edilen A.Ç. ve S.B. de tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer kişinin ise işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

9 göçmen ve 1 organizatör şüphelisi daha yakalandı
KOM ve NARKO Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yine durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler, 4 Kongo, 2 Suriye, 2 Filistin ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 9 göçmen yakaladı.
Göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen C.K. da ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edileceği öğrenilirken, organizatör olduğundan şüphelenilen C.K. da Çeşme Adliyesi’ne işlemlerinin ardından sevk edileceği öğrenildi.

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