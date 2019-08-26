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Çeşme Tarım ve Hayvancılıkla da Tanınmak İstiyor

26.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Yıllarca deniz, kum, güneş ve sörfle gündeme gelen İzmir’in Çeşme ilçesi artık tarım ve hayvancılıkla da tanınmak istiyor

Çeşme Tarım ve Hayvancılıkla da Tanınmak İstiyor

Yıllarca deniz, kum, güneş ve sörfle gündeme gelen İzmir’in Çeşme ilçesi artık tarım ve hayvancılıkla da tanınmak istiyor. Köylerde üretimin giderek azaldığı, tarım arazilerinin daraldığı, gençlerin iş bulmak için şehirlere veya ilçe merkezlerine yerleştiği bir dönemde, Çeşme Belediyesi 24-25 Ağustos tarihlerinde 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’ni düzenledi.

Çeşme’nin tarım merkezi olarak bilinen Ovacık’taki bu festivalin amacı, karakteristik bir tür olan Sakız Koyunu’nu yaşatmak ve yetiştirici sayısını arttırmak. Ayrıca endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik ve lavanta üretimini teşvik etmek.

Çeşme kavunu ve Sakız Koyunu

Çeşme’nin tarım merkezi olarak bilinen Ovacık; enginar, anason, üzüm, beyaz soğan ve kavun gibi ürünleriyle biliniyor. Ancak Ovacık’ta sadece tarım yok, hayvancılık da var. Adını komşu Sakız adasından alan sakız koyunu köy halkının vazgeçemediği bir tutku. Sakız koyunu hem sütünün bolluğu hem de doğurganlığıyla tanınıyor. Ancak bakması diğer koyunlara kıyasla biraz daha zor.

Lakabının Kızılay Mehmet olduğunu söyleyen Sakız Koyunu yetiştiricisi Mehmet Adıgüzel “Sakız Koyunu’nun üstüne tanımam. Hem süt verimi hem de kuzu verimi yüksektir. Ben yedi kuzu doğuranını kendim gördüm. Ama biraz dam hayvanıdır. Mesela ben 50 koyuna beş yüz balya yonca aldım. Buna yem ve saman dahil değil. Ama iyi bakarsan verim alırsın. Türkiye’nin dört bir yanından orijinali burada diye Sakız Koyunu almak için buraya geliyorlar” diye konuştu.

Üreticilere ödüller verildi

Festivalde en iyi Çeşme Kavunu ve en iyi Sakız Koyunu yarışmaları yapıldı. Sakız Koyunları, koçları ve kuzuları dört ayrı kategoride jürinin önünden teker teker geçti. Kuyruk boyları, bacak uzunlukları, renkleri gibi farklı özelliklerine göre değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.

Düzenlenen etkinliklere komşu Sakız Adası’ndan da katılım vardı. Yunanistan’dan gelen gençler halk oyunlarını sergiledi. Tarhana yapım atölyesi gerçekleştirildi. Misafirlere tarhana çorbası, Ovacık ekmeği ve Ovacık kelle peyniri ikram edildi. Sanatçı Tolga Çandar’ın da bir konser verdiği festivalde, Zeybek de oynandı. Çeşme’den Sakız Damlıyor projesi çerçevesinde bölgedeki sakız ağaçlarının ilk hasadından elde edilen yarım kilo sakız sembolik bir açık artırmayla satıldı.

“Vahşi kapitalizmin üzerine tarım ve hayvancılıkla gideceğiz”

VOA Türkçe’ye konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran “Amacımız yerel tarım ürünlerimizin kaybolmasını önlemek. Üretimde artışı sağlamak. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz festival sayesinde Sakız Koyunlarının fiyatı yükseldi. Türkiye’nin her yanından insanlar geliyor. Biz Çeşme Belediyesi olarak bize ait olan yerlerde hem Sakız Koyunu hem de yine bu bölgeye özgü olan Kaçeli Koyununu üreterek yerli üreticilerimize ücretsiz vereceğiz” diye konuştu.

Oran, “Çeşme aslında eşsiz plajları, denizi, kumu, rüzgarıyla ünlü. Ama Ovacık’ta, Germiyan’da, Ildır’da, Çiftlik’te, Çakmak Ovası’nda tarım üretimimiz de devam ediyor. Biz vahşi kapitalizmin üzerine tarım ve hayvancılıkla gideceğiz. Onlar Çeşme’nin her tarafını betonlaştırmak istiyor. Biz hiçbir yeri imara açmayacağız. Aksine tarım ve hayvancılığımızı destekleyerek onlara dur diyeceğiz” ifadesini kullandı.

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