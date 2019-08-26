Çeşme Tarım ve Hayvancılıkla da Tanınmak İstiyor

Yıllarca deniz, kum, güneş ve sörfle gündeme gelen İzmir’in Çeşme ilçesi artık tarım ve hayvancılıkla da tanınmak istiyor. Köylerde üretimin giderek azaldığı, tarım arazilerinin daraldığı, gençlerin iş bulmak için şehirlere veya ilçe merkezlerine yerleştiği bir dönemde, Çeşme Belediyesi 24-25 Ağustos tarihlerinde 5. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’ni düzenledi.

Çeşme’nin tarım merkezi olarak bilinen Ovacık’taki bu festivalin amacı, karakteristik bir tür olan Sakız Koyunu’nu yaşatmak ve yetiştirici sayısını arttırmak. Ayrıca endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, karakılçık buğdayı, kekik ve lavanta üretimini teşvik etmek.

Çeşme kavunu ve Sakız Koyunu

Çeşme’nin tarım merkezi olarak bilinen Ovacık; enginar, anason, üzüm, beyaz soğan ve kavun gibi ürünleriyle biliniyor. Ancak Ovacık’ta sadece tarım yok, hayvancılık da var. Adını komşu Sakız adasından alan sakız koyunu köy halkının vazgeçemediği bir tutku. Sakız koyunu hem sütünün bolluğu hem de doğurganlığıyla tanınıyor. Ancak bakması diğer koyunlara kıyasla biraz daha zor.