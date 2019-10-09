Çeşme ve Dikili açıklarında 201 kaçak ile 4 organizatör yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlarla yurt dışına çıkmak isteyen 201 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Çeşme açıklarında geçen pazartesi günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, 04.30, 04.37 ve 07.25 saatlerinde 3 ayrı lastik botta kaçak geçiş yapan göçmenleri tespit etti. Bilgi verilen Sahil Güvenlik botu ekiplerince durdurulan lastik botlarda 64'ü Suriye, 44'ü Afganistan, 2'si Filistin uyruklu 110 göçmen yakalandı. 57'si erkek, 24'ü kadın, 29'u çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 06.39'da gelen ihbarla da Dikili ilçesi Denizköy açıklarında, lastik botla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan bir grubun olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 31'i Suriye, 5'i Irak, 2'si Filistin uyruklu 38 göçmen yakalandı. 19'u erkek, 6'sı kadın, 13'ü çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Aynı gün saat 07.31'de Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurulan lastik botta da 31'i Filistin, 22'si Suriye uyruklu 53 göçmen yakalandı. 18'i erkek, 12'si kadın ve 23'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkartıldı.

Çeşme açıklarında geçen pazartesi günü saat 21.30 sıralarında durdurulan lastik botta ise 3'ü Türk, 1'i Suriyeli 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Toplam 201 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 organizatör ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.