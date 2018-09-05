Çeşme ve Dikili'de 129 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN - İZMİR, (DHA) İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, farklı milletlerden toplam 129 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 01.40 ve saat 02.20'de, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi açıklarında 2 ayrı lastik bot tespit etti. Kontrol edilen lastik botlarda, 24'ü Suriye, 22'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 15'i Filistin, 8'i Irak, 6'sı Yemen, 6'sı Mali, 4'ü Güney Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Senegal, 3'ü Fildişi, 2'si Kongo, 2'si Eritre, 1'i Komorlar ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 97 kaçak göçmen yakalandı. 31'i çocuk, 23'ü kadın olan 97 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındı.
Aynı gün saat 06.00 sıralarında ise Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, bir lastik bot belirledi. Durdurulan botta 8'i Afganistan, 6'sı Suriye, 4'ü Dominik Cumhuriyeti, 3'ü Filistin, 3'ü Pakistan, 3'ü Yemen, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Irak, 1'i Kongo ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak yakalandı. 9'u kadın ve 7'si çocuk olan 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı.
Dikili ve Çeşme'de yakalanan toplam 129 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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