HABER

Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 130 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 130 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme'deki Karaada'nın kuzeyinde bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, dün saat 04.00 ile ve 04.30 sıralarında, 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 59'u Suriye, 17'si Filistin ve 6'sı Somali uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı. 51'i erkek, 17'si kadın, 14'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı, aynı gün saat 06.00 sıralarında, Dikili'nin Kalem Adası açıklarında kaçak geçiş tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki 32'si Suriye, 12'si Filistin ve 4'ü Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 8'i kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.
Yakalanan toplam 130 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Otomobil, dolu akaryakıt tankerine çarptı: 2'si çocuk 4 yaralıOtomobil, dolu akaryakıt tankerine çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyorUkraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.