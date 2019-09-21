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Çeşme ve Foça açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan fiber tekne ve lastik botla, toplam 79 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Çeşme ve Foça açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan fiber tekne ve lastik botla, toplam 79 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 21.35 sıralarında gelen bir ihbarla, Çeşme ilçesi Karaabdullah açıklarında fiber tekneyle bir grup göçmenin Yunan adalarına geçmeye kalkıştığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan fiber teknede, 14'ü Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 göçmen ile 1 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 9'unun erkek, 2'sinin kadın ve 6'sının çocuk olduğu belirtildi. Yakalananlar, kıyıya getirildi. Organizatör ise, güvenlik güçlerine teslim edildi.
Aynı gün Foça'da devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopteri, saat 06.00'da, Aslan Burnu açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapan bir grup göçmeni belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu 14'ü erkek, 14'ü kadın ve 34'ü çocuk olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF

Çeşme ve Foça açıklarında 79 kaçak göçmen yakalandı

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