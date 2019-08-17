Çeşme ve Seferihisar'da 105 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 12.30 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekip tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 6'sı Suriye, 4'ü Filistin, 10'u Yemen, 15'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Kongo, 5'i Eritre ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. 30'u erkek, 11'i kadın ve 5'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün saat 23.30 sıralarında, Seferihisar'ın Sığacık Körfezi açıklarında lastik botla kaçak geçiş yapan bir grup göçmeni belirledi. Durdurulan lastik bottaki 52'si Afganistan, 2'si Girne, 2'si Togo, 1'i Mali, 1'i Gana ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 59 kaçak göçmen yakalandı. 29'u erkek, 12'si kadın ve 18'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Her iki olayda yakalanan toplam 105 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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