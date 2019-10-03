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Çeşme ve Seferihisar'da 105 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı, geçen salı günü saat 02.10'da, Killik Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti tarafından durdurulan lastik bottaki 53'ü Afganistan ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 60 göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 16'sı kadın ve 20'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, yine aynı gün saat 04.35'te, Süngükaya Adası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk toplam 45 kaçak göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 105 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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