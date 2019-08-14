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Çeşme ve Selçuk'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, 2 lastik bottaki toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ve Selçuk'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, 2 lastik bottaki toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü saat 22.30 sıralarında, Çeşme Karaabdullah Burnu güneyinde bir grup kaçak göçmenin lastik botla geçiş yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 6'sı Afganistan ve 3'ü Pakistan uyruklu toplam 9 kaçak göçmen yakalandı. 3'ü erkek, 2'si kadın ve 4'ü çocuk olan kaçak göçmenler kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında ise bu kez Selçuk ilçesi Pamucak sahili açıklarında, lastik botla bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına gitmeye çalıştığını belirledi. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik bottaki 48'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 9'u kadın ve 22'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 58 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeşme ve Selçuk'ta 58 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Selçuk'ta 58 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Selçuk'ta 58 kaçak göçmen yakalandıÇeşme ve Selçuk'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

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