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  4. Çeşme’de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama

Çeşme’de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak’ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Çeşme’de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak’ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanılan faciayla ilgili tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

4 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çeşme adliyesine sevk edilmişti. Adliye’deki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden Y.Ç. (29) savcılıktaki işlemlerinin ardından M.A. (39) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42), Ö.K. (50) ve F.T. (52), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme’de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama

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