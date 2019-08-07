Çeşme'de 15 hektar makilik alan yandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki makilikte yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alınırken, 15 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Çeşme'de bulunan Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otlukta, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, makilik alana sıçradı. Orman söndürme ekiplerinin 4 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 15 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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