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Çeşme’de 22 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti.

Çeşme’de 22 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesinde sahil güvelik ekipleri, Karaada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, hemen bölgeye intikal ederken, yasa dışı yollarla yurt dışına denizler üzerinden kaçmaya çalışan göçmenler yakalandı. 11 Yemen, 6 Senegal, 3 Orta Afrika, 1 Filistin ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 22 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

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