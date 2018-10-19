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Çeşme'de 22 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yurt dışına çıkış hazırlığındaki 22 kaçak göçmen yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yurt dışına çıkış hazırlığındaki 22 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili, insan ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste 12'si Filistin, 8'i Suriye ve 2'si Yemen uyruklu toplam 22 kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli H.S.'nin ifadesi doğrultusunda, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.K. ve M.A. da kent merkezinde ekiplerin yaptığı operasyonla yakalandı.
Öte yandan, ekiplerin incelediği ilçenin girişindeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarında zanlıların kaçak göçmenleri Çeşme'ye getirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ederken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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