Çeşme'de, 241 kaçak yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 241 kaçak göçmen yakalandı, 5 kişi de organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi'ndeki Gerence Koyu ve Kiraz Burnu mevkilerinde, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçeceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Bugün saat 02.00 sıralarında bölgeye gelen ekipler, çalıların ve ağaçların arasına gizlenen Suriye, Somali, Kongo, Kuveyt, Yemen, Orta Afrika, Irak, İran, Kamerun ve Mısır uyruklu 210 kaçak göçmeni yakaladı. 31 göçmenin ise denize açıldığını öğrenen ekipler, Sahil Güvenlik ile yapılan operasyonda, bu kişileri de yakaladı. Olayla ilgili olarak 5 kişi de organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Bir minibüs ve bir otomobile de el konuldu.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, şüpheli 5 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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