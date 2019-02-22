Çeşme'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ildırı Körfezi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu, dün saat 08.00 sıralarında, hareket halindeki lastik botu fark etti. Durdurulan lastik botta 32'si Filistin, 5'i Suriye, 4'ü Irak ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. 32'si erkek, 3'ü kadın ve 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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