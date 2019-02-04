Çeşme'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi Güvücek koyu mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir grubu tespit etti.
Ekiplerce yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 düzensiz göçmen yakalandı. Çevrede yapılan aramalarda ise çalıların içerisine gizlenmiş bot ve bot motoru ele geçirildi.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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