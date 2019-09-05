HABER

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinden iki tekneyle Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bu sabaha karşı Çeşme açıklarında iki şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Kongo, Kuveyt ve Filistin uyruklu 51 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinden iki tekneyle Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışan 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bu sabaha karşı Çeşme açıklarında iki şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Kongo, Kuveyt ve Filistin uyruklu 51 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. İskelede bulunan çadıra alınan göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemler için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İl İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.