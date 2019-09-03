Çeşme'de 79 kaçak göçmen yakalandı

ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinden lastik botlar ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Dün saat 04.00 sıralarında, Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme'deki Karaada'nın kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 19'u Suriye, 19'u Filistin, 2 'si Orta Afrika ve 1 Irak uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 7'si kadın, 8'i çocuk olan kaçak göçmen grubu, Sahil Güvenlik botuna alındı.

Aynı gün saat 06.30 sıralarında, bu kez Çeşme'deki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 10'u Suriye, 3'ü Afganistan uyruklu toplam 13 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 1'i kadın, 3'ü çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı.

Saat 07.10 sıralarında da Karaabdullah Burnu'nun kuzeyinde tespit edilen hareket halindeki lastik bottaki Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 6'sı erkek, 6'sı kadın, 13'ü çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alındı.

Üç ayrı operasyonda yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kıyıya getirildi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.