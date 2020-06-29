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Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edildi.

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Tonlarca atık su, patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi. 4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

DHA

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