HABER

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde polis, sahil güvenlik ve jandarma iş birliği ile yapılan operasyonlarda bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ildır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı operasyon yapıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde polis, sahil güvenlik ve jandarma iş birliği ile yapılan operasyonlarda bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ildır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı operasyon yapıldı. Çeşme genelindeki baskınlarda toplam 210 göçmen ve 5 insan kaçakçısı olduğu iddia edilen organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatörün sorguları devam ederken, 210 göçmen işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çeşme’de bir günde 210 göçmen ve 5 organizatör yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.