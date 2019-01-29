HABER

Çeşme’de Cumhur İttifakı’nın yeni adayı Cenger

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olarak ilan edilen Sema Aydın’ın aile ve sağlık sorunlarını öne sürerek adaylıktan ayrılmasının ardından, Mustafa Cenger ittifakın yeni adayı olarak açıklandı.İzmir adaylarının 5 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Çeşme’de aday gösterilen Sema Aydın aile ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olarak ilan edilen Sema Aydın’ın aile ve sağlık sorunlarını öne sürerek adaylıktan ayrılmasının ardından, Mustafa Cenger ittifakın yeni adayı olarak açıklandı.
İzmir adaylarının 5 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Çeşme’de aday gösterilen Sema Aydın aile ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. Gelişmelerin ardından Aydın’ın yerine başka bir isim bulma konusunda kolları sıvayan Cumhur İttifakı, Mustafa Cenger isminde uzlaştı. 2014 seçimlerinde AK Parti’den Çeşme adayı olan Mustafa Cenger, MHP’ye adaylık için başvurusunu gerçekleştirdi.
Çeşme MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, sosyal medya sayfasından yazdığı paylaşımda Cenger’in MHP’den Cumhur İttifakı adayı olduğunu duyurdu. Fildir paylaşımında, "Sayın Mustafa Cenger bey bugün MHP İlçe Teşkilatımıza gelerek MHP’den Çeşme Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulunmuştur. Kendisine teşekkür eder, Çeşmemiz için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.
Adaylık başvurusunun ardından kısa bir açıklama yapan Cenger, "AK Parti desteği ile Cumhur ittifakı’nın Çeşme adayı olarak yeni bir sayfa açıyoruz. Her zaman söylediğim gibi önceliğim Çeşme’nin çıkarları olacak. Bu süreçte Perşembe günü Ankara’da düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katılarak seçim çalışmalarına başlayacağız” dedi.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.